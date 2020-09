Le nouveau Premier ministre « déterminé » à accueillir les JO

Le Japon est 'déterminé' à accueillir les Jeux olympiques de Tokyo en 2021, malgré la pandémie qui a causé leur report cette année.

Le nouveau Premier ministre japonais l'a affirmé vendredi à l'occasion de l'Assemblée générale des Nations unies. 'L'été de l'année prochaine, le Japon est déterminé à accueillir les Jeux olympiques et paralympiques de Tokyo, comme preuve de la victoire de l'humanité sur la pandémie' de coronavirus, a déclaré Yoshihide Suga dans un message vidéo pré-enregistré.

'Je vais continuer à ne pas ménager mes efforts pour vous accueillir à des Jeux' qui seront organisés 'en toute sécurité', a ajouté M. Suga, qui est devenu la semaine dernière le nouveau Premier ministre du Japon en remplacement de Shinzo Abe. Son discours à la grande réunion annuelle de l'ONU, virtuelle cette année en raison de la pandémie, marque ses premiers pas sur la scène internationale.

Les organisateurs des JO de Tokyo et le CIO s'affichent plus confiants depuis quelques semaines quant à la probabilité d'organiser l'an prochain cet événement sportif planétaire, avec ou sans vaccin disponible d'ici là. Mais de gros doutes subsistent quant à leur faisabilité face la persistance actuelle de la maladie Covid-19 dans le monde. Et la ferveur olympique s'est étiolée au Japon: moins d'un tiers des Japonais serait favorable à leur tenue en 2021, selon des sondages réalisés cet été.

Les organisateurs des JO et le CIO ont récemment commencé à discuter d'une longue série de contre-mesures potentielles face au coronavirus. Les athlètes olympiques pourraient par exemple s'engager à limiter leurs déplacements durant la compétition, et les jauges de spectateurs pourraient être restreintes.

Le report inédit des JO a aussi entraîné un immense casse-tête logistique et des dépenses supplémentaires. Aussi les organisateurs étudient des mesures d'économie, en prévoyant par exemple de réduire la voilure des cérémonies d'ouverture et de clôture, habituellement somptueuses.

/ATS