Le 100 m messieurs, premier temps fort des Mondiaux

Les Mondiaux de Budapest démarrent samedi.

Quatre titres seront attribués lors de la première journée, parmi lesquels celui du 4x400 m mixte. Temps fort de ce week-end inaugural, la finale du 100 m messieurs est prévue dimanche à 19h10.

Auteurs d'un triplé l'an dernier à Eugene dans la discipline-reine, les Etats-Unis auront bien du mal à rééditer cet exploit. Tenant du titre, Fred Kerley détient certes la 3e meilleure performance de l'année avec 9''88. Mais les outsiders ont les dents longues.

No 1 de l'année, Zharnel Hughes est le favori logique. Le Britannique a réalisé 9''83 à New York fin juin, battant tout simplement le 'vieux' record national détenu par Linford Christie. A 28 ans, avec déjà deux titres européens individuels à son actif (200 m en 2022, 100 m en 2018), il peut résister à la pression.

Les autres hommes forts de l'année sont le Kényan Ferdinand Omanyala (9''84), le Jamaïcain Ackeem Blake (9''89) et le Surinamais Issamade Asinga (9''89). Mais Christian Coleman et Noah Lyles, lequel vise le doublé 100/200 m, pourraient aussi avoir leur mot à dire. L'incertitude est en revanche totale autour du champion olympique Marcell Jacobs, qui n'a pas fait mieux que 10''21 en 2023.

Un premier heptathlon en 2023 pour Kälin

Côté suisse, la journée de samedi sera surtout marquée par les débuts d'Annik Kälin. La Grisonne, médaillé de bronze des Européens et 6e des Mondiaux en 2022, disputera son premier heptathlon de l'année en raison d'une fracture de fatigue au tibia droit subie début mai. Elle s'est rassurée lors des championnats de Suisse, où elle s'est alignée sur 100 m, 100 m haies et à la longueur.

La Suisse sera par ailleurs engagée dans les séries du 4x400 m mixte samedi matin, avec pour objectif une qualification pour la finale. Joceline Wind et Tom Elmer seront quant à eux en lice dans les séries du 1500 m samedi, et une accession aux demi-finales constituerait déjà une belle performance.

Sixième aux JO 2021 et 5e aux Mondiaux 2022 sur 100 m, Mujinga Kambundji effectuera pour sa part ses débuts sur le tartan hongrois dimanche (séries du 100 m dès 12h10). Le champion d'Europe du 60 m haies en salle Jason Joseph disputera quant à lui les séries du 110 m haies dimanche dès 13h05. Demi-finales et finales du 100 m dames et du 110 m haies sont prévues lundi soir.

/ATS