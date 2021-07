Jadon Sancho transféré à Manchester United pour 85 millions d'euros

L'attaquant de l'équipe d'Angleterre Jadon Sancho, grand espoir britannique, va quitter son club de Dortmund pour rejoindre Manchester United, un transfert d'un montant de 85 millions d'euros,

Dans un communiqué, Dortmund indique avoir trouvé un accord pour que le club anglais débourse une 'indemnité de transfert fixe de 85 millions d'euros (réd: 93 millions de francs)' pour le départ du joueur de 21 ans.

La durée du contrat avec Manchester n'a pas été précisée mais selon les médias allemands, le joueur, initialement sous contrat avec Dortmund jusqu'en 2023, signe pour cinq ans avec à la clé dix millions de bonus possibles.

Il s'agit d'un des transferts les plus chers de la Bundesliga et l'attaquant devient le deuxième joueur anglais le plus cher après le passage, estimé à 87 millions d'euros, du défenseur Harry Maguire de Leicester aux Red Devils il y a deux ans.

Sancho est actuellement en course à l'Euro avec l'Angleterre, qualifiée pour les quarts de finale samedi contre l'Ukraine (21h00 à Rome).

C'est l'un des grands espoirs du football anglais, passé notamment par les académies de Watford et de Manchester City, club qu'il a quitté en 2017 pour le BVB.

Joueur majeur du Borussia Dortmund (16 buts et 20 passes décisives toutes compétitions confondues cette saison), il est devenu le complice favori du buteur norvégien Erling Haaland.

Sancho n'a joué que quelques minutes à l'Euro jusqu'à présent avec l'équipe des Three Lions.

Plusieurs clubs de la riche Premier League ambitionnaient de faire revenir au pays ce talent et Manchester United avait déjà fait une première offre à l'automne dernier.

/ATS