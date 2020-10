Gasch souffre d'une infection pulmonaire

Loïc Gasch est au repos forcé pour six semaines après avoir été testé positif au Covid-19, révèle 24 Heures.

Le sauteur en hauteur vaudois a annoncé sur les réseaux sociaux souffrir d'une infection pulmonaire ainsi que d'inflammations au niveau du foie et musculaires.

Co-détenteur de la 3e performance mondiale de l'année avec ses 2m30 réalisés à Aarau fin juillet, Loïc Gasch (26 ans) a été testé positif au coronavirus il y a environ deux semaines. Inquiet après avoir dû stopper un footing après à peine dix minutes jeudi dernier, il a consulté son médecin, qui lui a fait passer des radiographies ayant révélé une infection pulmonaire.

'Actuellement, je ne peux plus rien faire. J’ai même l'interdiction de faire un footing', explique dans 24 Heures Loïc Gasch, qui subit un gros coup d'arrêt après sa belle saison 2020, dans laquelle il a amélioré ses records en salle (2m27) et en plein air. Il estime qu'il aura besoin d'un moins pour réhabituer son corps à l'effort après cette pause forcée, et s'attend d'ores et déjà à retarder son début d'exercice 2021.

'Dans un premier temps, j'ai encaissé la nouvelle de mon test positif avec philosophie car j'ai eu assez de coups durs dans ma carrière pour pouvoir relativiser. Je sais gérer ces périodes', souligne-t-il encore dans 24 Heures. 'Ensuite, lorsque j'ai appris que mon poumon était touché, j'ai eu plus peur pour ma santé que pour ma carrière. Si je force trop, je sais que ça peut devenir grave. L'idée de me retrouver sous respirateur ou de risquer une embolie ne m'enchante que moyennement', lâche-t-il.

/ATS