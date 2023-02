Andy Schmid nouveau coach national dès l'été 2024

Andy Schmid, le meilleur joueur suisse de tous les temps, deviendra entraîneur de l'équipe de Suisse dès l'été 2024.

A 39 ans, il dispute actuellement le Championnat de Suisse avec son club formateur de Kriens-Lucerne.

Comme l'a annoncé la Fédération susisse de handball, Schmid prendra la succession de Michael Suter le 1er juillet 2024. Ce dernier a passé huit ans à la tête de l'équipe nationale. Schmid s'est engagé jusqu'en 2028 après le Championnat d'Europe 2028 en Suisse.

L'international qui a porté le maillot suisse à 206 reprises à ce jour, mettra officiellement un terme à sa carrière de joueur actif à l'été 2024, après plus de 20 ans passés au BSV Borba Lucerne, SG Stans Lucerne, GC Amicitia, Silkeborg (DEN), Rhein Neckar Löwen (GER) et dernièrement au HC Kriens-Lucerne.

'C'est un grand honneur de devenir le coach de mon pays, a déclaré Andy Schmid dans un communiqué de la Fédération. Comme en tant que joueur, je me fixerai les objectifs les plus élevés en tant qu'entraîneur. Et pour atteindre ces objectifs, j'agirai avec la même passion et le même dévouement que si j'étais toujours joueur.»

/ATS