Le MMA en démonstration à Neuchâtel

La salle de la Riveraine peut accueillir 1'800 spectateurs et « on a 60% à 70% des billets qui sont vendus. » La compétition « va commencer en douceur avec des combats amateurs, parce que notre souci c’est de vraiment mettre en avant de jeunes athlètes pour qu’ils puissent construire leur carrière gentiment. » Ils seront suivis de huit combats en professionnel avec « de gens du monde entier. On a des Brésiliens, des Suisses, des Tchétchènes, des Sénégalais, des Camerounais (…) et les combats vont s’enchainer. »



Quant aux qualités qu’un combattant de MMA doit avoir, selon Nelson Carvalho, c’est d’être très complet. « C’est un sport très complet, c’est-à-dire que vous devez connaitre toutes les finesses du sport autour de la lutte (…). Le profil c’est souvent quelqu’un qui a un objectif bien précis, qui va se donner à fond jusqu’à l’atteindre. »

Nelson Carvalho espère pouvoir organiser à l’avenir ce genre d’évènements régulièrement. « Le modèle du Lions FC c’est vraiment de promouvoir des athlètes, les mettre en lumière et pouvoir les signer dans de plus grandes organisations plus tard, ou même, pourquoi pas, de devenir une référence en Europe. » /sma