De Peseux au Texas grâce au tennis de table

« Les opportunités demandent des sacrifices, mais il faut les saisir quand elles se présentent ». Yoan Rebetez n’a pas hésité à tenter l’aventure et à poursuivre son rêve américain. Après plusieurs étapes de sélection, le joueur de tennis de table neuchâtelois a été drafté il y a quelques semaines par les Texas Smash de Houston pour participer à la première saison de la Major League Table Tennis aux États-Unis.





« Tout pour le show »

Au sein de sa nouvelle formation, l’athlète de Peseux a découvert outre-Atlantique une autre version de son sport. « Là-bas, c’est vraiment tout pour le show. Ils n’hésitent d’ailleurs pas à nous demander de jouer différemment pour plus de spectacle. On joue dans des salles qui peuvent contenir entre 3’000 et 5'000 personnes », explique Yoan Rebetez. Le format des compétitions est d’ailleurs adapté en ce sens. Les équipes s’affrontent en plusieurs matches, lors desquels chaque set remporté rapporte un point. Au terme de ces duels, un « golden set », dans lequel les athlètes se succèdent tous les quatre points, est disputé pour déterminer le vainqueur.