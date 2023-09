Ange Loosa, lion en cage

Son cœur est toujours à La Chaux-de-Fonds, mais il vit depuis plus de quatre ans aux États-Unis : Ange Loosa a choisi de traverser l’Atlantique pour devenir professionnel de MMA, les arts martiaux mixtes. Porteur de la double nationalité helvético-congolaise, Ange Loosa a gagné samedi à Paris le deuxième combat consécutif au sein de l’UFC, la plus prestigieuse organisation de son sport. Le combattant chaux-de-fonnier de 30 ans aura toutefois dû attendre plus d’une année entre ses deux combats, victime d’un accident de la circulation dans un premier temps et d’une blessure à l’entraînement dans un second. Sa carrière est lancée ou plutôt bien relancée : « C’est un soulagement. Cette victoire est aussi plus importante que d'autres parce que c'était sur sol français. Proche de chez moi », relate Ange Loosa.