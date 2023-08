Tireurs neuchâtelois en verve

Les tireurs neuchâtelois à la carabine petit calibre imbattables. Ils ont pris les deux premières places du match romand qui s’est tenu samedi dans les stands de Peseux et Neuchâtel. Cette compétition par équipes réunit les plus fines gâchettes de chaque canton romand. Malgré un départ difficile en position « genou », l’équipe de Neuchâtel 1, formée de Katia Chenikova, Sacha Chenikov et Emil Troublio a gagné le concours avec une confortable avance. Fait rare lors de cette compétition, Neuchâtel 2, une équipe composée de Louis Delabays, Yanis Sartori et Nour Hugon, termine sur la 2e marche du podium devançant d’une unité la formation fribourgeoise.

Sur le plan individuel, la Neuchâteloise Katia Chenikova âgée de 14 ans s’adjuge le titre de championne romande avec 577 points, devant son aîné du club de tir « Peseux-région », Louis Delabays avec 573 points. /comm-mne