Sarah Schaffter en tête avant le triathlon de St-Imier

Cela faisait quelques années que Sarah Schaffter n’avait plus joué la gagne au général. Depuis son dernier titre et cette saison, elle a donné naissance à deux enfants. « J’ai toujours continué de tout faire pour revenir à un bon niveau, mais il faut être très déterminée pour revenir après des grossesses, relate-t-elle. Finalement, c’est chose faite et cette année, la marge de progression me semble bonne ». Toutefois, elle ne veut pas s’enflammer. « Suspense », c’est là son pronostique pour la gagnante du général. « Il faut toujours avoir de beaux objectifs en tête, mais je sais que Carole Perrot n’était pas là au Granit Man et Lyne Dubois est toujours bien présente, donc voilà », tempère-t-elle. Avec le triathlon de La Chaux-de-Fonds qui passe à la trappe, il ne reste que deux manches au calendrier. Il faudra donc lutter lors de ces épreuves pour être couronnée et la première bataille est prévue dès 9h15 dimanche à St-Imier. /lge