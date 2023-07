Quatre Neuchâtelois aux Universiades en Chine

C’est un premier test apprécié avant les Jeux olympiques 2024 qui se tiennent dans une année à Paris : les Universiades débutent ce vendredi à Chengdu en Chine, et se tiennent jusqu’au 8 août. Ils auraient dû avoir lieu en 2021 mais ont pris deux ans de retard en raison de la pandémie de coronavirus. Au total, plus de 10'000 sportifs y participent, dans 12 disciplines. Dans la délégation suisse, ils sont 73 et parmi eux, quatre Neuchâtelois relèvent ce défi, dans quatre sports différents.







Valentin Choffat, tir à l’arc

L’étudiant en médecine de l’Université à Lausanne fait partie des trois archers suisses qualifiés pour Chengdu. Valentin Choffat a débuté son tournoi individuel à l’arc olympique jeudi avec les qualifications, il a terminé 50e sur 57 concurrents dans l’épreuve à 70m. Il participera donc aux épreuves à élimination directe dès samedi. Depuis la Chine, le tireur à l’arc neuchâtelois a souligné le caractère « grandiose » de cette compétition, « c’est une étape très importante pour ma carrière sportive ». A Chengdu, Valentin Choffat a d’ailleurs retrouvé « d’anciens amis que j’avais rencontrés pour la première fois dans mes toutes premières compétitions internationales cadet et junior ». Concernant la compétition internationale, le Neuchâtelois ne s’avance pas trop sur ses objectifs, expliquant que le niveau y est très élevé. Certains athlètes présents brillent déjà depuis quelques années sur le circuit international. Il compte par contre « profiter de la grandeur de la compétition, de l’ambiance et de la culture chinoise, sans oublier les amitiés ».







Barish Moullet, tennis de table

Pour le pongiste neuchâtelois, la compétition débute samedi d’abord par équipe, avant de passer aux compétitions en simple et en double. « C’est un rêve d’être en Chine, dans le pays du tennis de table » explique-t-il d’emblée. « C’est mon premier tournoi international en dehors de l’Europe, là je vais voir comment les Chinois fonctionnent et quel est leur petit secret pour être autant fort ». Si son objectif est de prendre du plaisir et de l’expérience, Barish Moullet avoue quand même vouloir « essayer de passer les phases de groupes en équipe et en simple »