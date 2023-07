Pauline Brunner au pied du podium des Mondiaux

-

Déception pour la Suisse et Pauline Brunner aux Mondiaux d’escrime à Milan. Vendredi, l’équipe nationale s’est inclinée 45-32 lors de la petite finale contre la Corée du Sud. Elle termine 4e de la compétition internationale. La Chaux-de-Fonnière Pauline Brunner et ses coéquipières Angélique et Aurore Favre ainsi que Noemi Moeschlin, peuvent nourrir quelques regrets.

Plus tôt dans la journée, l’équipe a réussi à se sortir de l’impasse des quarts de finale contre la France, remportant la partie 41-40 en résistant aux derniers assauts des Tricolores. En demi-finale face à l’Italie, Pauline Brunner et ses coéquipières ont mené une grande partie de la rencontre, mais c’était sans compter sur les bons relais des Transalpines dans la deuxième moitié de cette demi-finale. Score final : 40-36 en faveur de l’Italie. L’équipe a tout de même récolté des points précieux en vue des Jeux olympiques de Paris en 2024.

Sur le plan personnel, Pauline Brunner a tiré un bilan négatif contre la France (-1 en trois passages) puis élevé son niveau contre l’Italie (+1). Enfin, la Chaux-de-Fonnière a sorti de bons relais (+3) contre la Corée du Sud. /swe