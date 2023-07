Le Red-Fish Neuchâtel brille sur la scène nationale

Le Red-Fish Neuchâtel continue de briller. Les nageurs neuchâtelois ont fait le spectacle la semaine passée à Sursee lors des championnats de Suisse Été. Avec 30 participants, soit la quatrième plus haute délégation de la compétition, le Red-Fish a collecté 18 médailles au total. Dans le détail, le club neuchâtelois a glané sept médailles d’or, quatre d’argent et sept de bronze. Parmi les performances notables : le titre de Manon Richard sur le 100 mètres papillon ainsi que le bronze du relais Dames 4x100 mètres composé de Manon Richard, Alena Eggen, Ekaterina Vorobyova et Malika Gagnebin. Les quatre femmes ont d’ailleurs établi un nouveau record du club. /comm-dpi