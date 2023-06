A la découverte de l’aviron

C’est une habitude que prend chaque année la Société nautique de Neuchâtel : faire découvrir l’aviron sur le lac de Neuchâtel. Les curieux sont invités samedi à Monruz de 11h à 15h. Si les inscriptions sont déjà bouclées, il reste toutefois la possibilité de venir vers 12h ou 13h30, précise Françoise Bonnet Borel. La responsable des découvertes au sein de la SNN explique « que cette journée vise à répondre à une demande et pourquoi pas motiver quelques personnes à devenir membre ». L’aviron est un sport qui garde une certaine cote de popularité, selon elle. « Tout le monde peut y trouver son compte. C’est un sport original, d’équipe qui développe la solidarité et qui est très bon pour le corps en général, qui fait travailler tous les muscles. Et puis, c’est un sport de nature qui procure un grand plaisir d’être sur le lac ».