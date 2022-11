Retrouvailles entre Neuchâtel et sa Corrida

Un peloton de Pères et Mères Noël défilera bientôt à Neuchâtel. Le samedi 17 décembre, la Corrida Raiffeisen prendra ses quartiers dans les rues du centre-ville durant une soirée. Quatre ans après la dernière édition de la compétition, la course a été remise sur pied pour « faire revivre le centre-ville de Neuchâtel », explique Carolane Otz, directrice de la société Sport Plus, organisatrice de l’événement.

Au départ de la rue de la Promenade noire, les adultes s’élanceront sur une boucle de 1’700 mètres dans les rues du centre-ville. Un tracé qu’ils avaleront trois à quatre fois selon les catégories pour une longueur maximale de 6,8 kilomètres.

Pour ce retour, la compétition se veut « festive et familiale », selon les organisateurs.