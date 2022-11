Seul Robin des Bois est absent

Robin des Bois n’a qu’à bien se tenir : le club du Tir à l’arc Neuchâtel organise un tournoi national indoors ce samedi et dimanche, dans sa halle du Mail sous le court couvert du tennis. Durant la belle saison, ce sport se pratique en plein air; il en va différemment durant l’hiver. Les archers se retrouvent dans un espace plus confiné. Au Mail, ils sont une vingtaine à tirer côte à côte, en même temps, d’une distance de 18 mètres sur des cibles de 20 centimètres de diamètre. Cela nécessite un brin de discipline et d’organisation. Comme dans tous les sports de tir, il y a une procédure à respecter. Gregor Jaecky a la responsabilité d’assurer le bon déroulement des opérations pour éviter tout accident : « Lors des flèches d’échauffement, on est un peu moins concentré. Un archer allait se rendre sur sa cible alors que les autres allaient tirer. On l’a vite rappelé à l’ordre ».