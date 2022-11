Record battu à la Verticale d'Hauterive

Les premiers ont émergé de la brume après une petite demi-heure d’un effort très intense : la Verticale d’Hauterive a réuni quelque 200 coureurs dimanche matin au bord du lac. Au programme : une ascension en ligne droite, ou presque, de 3,8 kilomètres pour 659 mètres de dénivellation jusqu’à Chaumont. Pour sa première participation à cette épreuve, Christian Leu a pulvérisé le record du parcours détenu jusque-là par le Chaux-de-Fonnier Julien Fleury en 26’46’’. Le coureur seelandais l’a porté à 25’20’’. Il s’est imposé avec plus d’une minute trente d’avance sur le Soleurois Andreas Herzig, deuxième en 26’54’’. Le Neuchâtelois Justin Paroz complète le podium en 27’48’’. Romane Gauthier a enlevé le classement féminin en 31’48, sans battre son record établi l’an dernier, en 30’30’’. La Franc-Montagnarde est une bonne spécialiste des courses de montagne : « Mais c’est vrai qu’on souffre et que c’est assez intense » a-t-elle déclaré. Dimanche, l’essentiel n’était pas là : elle a surtout apprécié de sortir du brouillard pour gagner sous un soleil éclatant. Et pour une coureuse qui vient du Noirmont, ce n’est pas rien.