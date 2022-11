« Le CIO a appris de ses erreurs passées »

« Trouver le juste équilibre en tradition et innovation »

Pour revenir sur le terrain sportif, les disciplines admises aux JO évoluent. Les sports intégrés sont plus jeunes, plus « fun », plus spectaculaires, mais aussi plus télévisuels pour certains d’entre eux. « La richesse des Jeux, c’est de couvrir les goûts de tout le monde, de toutes les générations et dans tous les continents », relève Christophe Dubi. « La beauté des Jeux olympiques, c’est qu’on arrive à préserver dans un événement sur 17 jours, la tradition, les sports qui étaient là en 1896 et d’intégrer les nouvelles pratiques. Ce qui n’est pas toujours simple, car l’événement grossit », explique le directeur exécutif du CIO.