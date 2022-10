À la force des bras à travers l’Atlantique

Une coquille de noix au milieu de l’océan. Les quatre rameurs de Ocean Spirit n’ont pas froid aux bras. Ils participeront cette fin d’année à la Talisker Whisky Atlantic Challenge, une course d’aviron de près de 5000 kilomètres entre les îles Canaries et Antigua-et-Barbuda. Une épreuve sans assistance, qui peut durer jusqu’à trois mois selon les conditions climatiques. Le communiqué de l’équipe parle d’environ un million de coups de rame. Installée dans le canton de Neuchâtel, la capitaine Tatiana Aristilde-Baltensperger avait déjà participé à la course en 2019. « En faisant cette course, tu fais partie de la mer, du vent et des étoiles. Tu as le sentiment d’être minuscule face à l’univers », se souvient-elle au micro de RTN.