Loanne Duvoisin : une médaille mondiale à défendre

Loanne Duvoisin a une médaille à défendre. La triathlète vaudruzienne participera, samedi à Molveno en Italie, aux championnats du monde de Xterra, la version labellisée du cross-triathlon. Il s’agira d’enchaîner un kilomètre et demi de natation dans un lac alpin, 32 kilomètres de VTT et 11 kilomètres de cross en course à pied. Loanne Duvoisin est vice-championne du monde en titre. Elle avait décroché l’argent en octobre de l’an dernier à Hawaii, la Mecque du triathlon.





Du Pacifique aux Dolomites

Elle estime être suffisamment préparée pour en faire de même aux pieds des Dolomites. C’est d’ailleurs la première fois depuis 25 ans que ce championnat ne se déroule pas au bord du Pacifique. Entre l’océan et les montagnes, on peut bien imaginer que l’environnement est totalement différent. À Hawaii, les compétitions sont marquées par une forte chaleur et l’humidité. Dans les Alpes, c’est le froid qui peut vite devenir un ennemi pour les triathlètes. Loanne Duvoisin ne cache pas ses craintes à ce propos.