Course d'escaliers dans Espacité

Grimper les 14 étages et les 230 marches de la Tour Espacité le plus rapidement possible : c’est le défi proposé par le Service des sports de la Ville de La Chaux-de-Fonds. La première édition de la « Verticale Espacité » se tiendra lundi 24 octobre dès 19 heures sous la forme d’un contre-la-montre dans ce bâtiment emblématique de la Métropole horlogère. Les coureurs s’élanceront toutes les minutes. Si les inscriptions sont ouvertes, le nombre de dossards est limité. /comm-mne