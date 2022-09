La BILAC 2022 couronne ses champions

Une année particulière pour la BILAC. La 21e édition de la compétition d’aviron s’est tenue samedi sur le canal de l’Aar. Initialement prévue sur son parcours d’origine entre Neuchâtel et Bienne, la manifestation a dû être déplacée sur son itinéraire de réserve, entre Soleure et Büren, en raison des forts vents annoncés et des vagues trop élevées. Ce déménagement temporaire n’a pas empêché les quelque 400 participants répartis dans 92 embarcations de prendre part à la course longue de 36 kilomètres.





Bernois sacrés

Toutes catégories confondues, c’est le quatre de couple du Rowing Club Bern qui s’est montré le plus rapide en avalant les 36 kilomètres du tracé en 2h19’. L’argent et le bronze reviennent aux deux équipages du Seeclub Bienne.

Les organisateurs annoncent déjà se réjouir de la 22e édition de la BILAC qui se tiendra le 16 septembre 2023. /comm-gjo