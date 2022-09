Un jeune Neuchâtelois en or aux championnats de Suisse de triathlon, dimanche à Lausanne. Naël Gumy a été titré dans le relais mixte des moins de 18 ans. Il défendait les couleurs du TRYYverdon avec Aliyah Abetel, Thibault Rivier et Anouk Danna. Le quatuor du club nord-vaudois s’est mis en évidence en reléguant à plus d’une minute le quatuor des Wildcats Swiss Triathlon Team juniors. /mne