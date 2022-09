La natation en eaux libres prend du galon

La natation s’éloigne des bassins : le Red-Fish Neuchâtel organise pour la première fois une manche de l’Open Swim Stars samedi au large des piscines du Nid-du-Crô. Les nageurs et nageuses pourront se mesurer dans le lac de Neuchâtel sur des distances de 1250, 2500 ou 5000 mètres, voire sur un relais de 4 x 500 mètres. Imaginé il y a sept ans par deux anciens nageurs français, l’Open Swim Stars se démarque des épreuves en piscine. Ce circuit comprend une douzaine de manches, en France et en Suisse ; il se déroule en eaux libres et il offre la possibilité à monsieur Tout-le-monde de se frotter aux nageurs chevronnés. Jean-Marc Gueguen du Red-Fish Neuchâtel relève toutefois que les compétiteurs peinent parfois à quitter leur piscine. Ils ne sont pas habitués à nager en eaux troubles, ils perdent leurs repères. La natation en eaux libres leur ouvre toutefois de nouvelles perspectives : la discipline figurait au programme des Jeux olympiques en 2008 déjà.