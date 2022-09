Le CIS Marin poursuit sa mue

Le padel en plein boom

En marge de sa journée portes ouvertes, le CIS Marin accueillait la première édition des finales neuchâteloises de padel. Cette discipline, largement inspirée du tennis, trouve de plus en plus d’adeptes dans la région. « Pour cette première édition, je m’attendais à une trentaine d’équipes et au final, il y en a eu plus de 60 », explique l’organisateur de la compétition et numéro 1 suisse de la discipline, Valentin Wenger. Le CIS Marin a d’ailleurs décidé d’augmenter prochainement le nombre de terrains destinés au padel pour répondre à la demande de la clientèle. Selon Valentin Wenger, l’engouement pour cette discipline s’explique notamment par son côté ludique et par une technicité moins complexe que pour d’autres sports de raquettes.