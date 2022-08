Les jeunes planchistes neuchâtelois de retour des mondiaux 

Une imposante délégation de jeunes navigateurs neuchâtelois a pris part aux championnats du monde de planche à voile olympique foil juniors (M15 – M17) et jeunesse (M19). Ceux-ci se sont déroulés du 21 au 28 août à Silvaplana, en Engadine. 248 participants de 28 nations étaient au départ de ces régates qui se sont disputées sous la forme de course racing et de slalom.. Réputé pour ses airs, ce lac de montagne situé à 1815m d'altitude n'a pas offert les conditions optimales attendues, puisque seuls trois jours de compétition ont pu avoir lieu,

Parmi les 10 compétiteurs suisses engagés figuraient 8 neuchâtelois, tous membres du Neuchâtel Funboard Team de Saint-Blaise. Il s'agissait pour tous de leur première participation à un championnat du monde. /comm-mne





Leurs résultats, chez les filles :

M15, Ernestine Inversin, Saint-Blaise, 24ème



M17, Chloé Huguenin, Bevaix, 25ème





Chez les garçons :

M15, Raphael Kobel, Saint-Blaise, 82ème

M17, Noam Kobel, Saint-Blaise, 19M17, Loïc Huguenin, Bevaix, 60ème

M17, Victor Nüssbumer, Cortaillod, 80ème

M19, Léonard Nüssbaumer, Cortaillod, 75ème

M19, Gaspard Inversin, Saint-Blaise, 79ème