Elio Schneider face à un beau défi

L’avant-dernière étape des Jurassik Series - plus connues sous le nom de championnat jurassien de triathlon - va certainement être pimentée à La Chaux-de-Fonds. L’épreuve se tient dimanche à la piscine des Mélèzes et le parcours d’Elio Schneider sera certainement scruté. Le Chaux-de-Fonnier de 23 ans a remporté les trois premières manches à Engollon, Asuel et Saint-Imier et caracole en tête du championnat. De quoi être satisfait.