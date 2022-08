Six médailles suisses à Munich

La délégation suisse rentre des Championnats d’Europe de Munich avec six médailles. Mujinga Kambundji a remporté l’or sur 200 mètres et l’argent sur 100 mètres, sa sœur Ditaji a décroché le bronze du 100 mètres haies, Ricky Petrucciani s’est paré d’argent sur 400 mètres, Simon Ehammer a gagné la médaille d’argent sur le décathlon et Annik Kälin le bronze en heptathlon. Pour Marie Ceriani, notre envoyée spéciale à Munich, c’est un très bon bilan. La Suisse dépasse le record des Européens d’Amsterdam en 2016 et ses cinq médailles. Jason Joseph, Lore Hoffmann, Angelica Moser ont terminé à la 4e place. Notre correspondante n’y voit pas des regrets, mais des résultats réjouissants pour la suite. Quant à Ricky Petrucciani, c’est un peu, selon Marie Ceriani, la surprise de ces Européens. / sma