Loanne Duvoisin sur le podium en France

Loanne Duvoisin a retrouvé d’excellentes sensations en cross-triathlon, discipline qui se compose de natation en eaux libres, VTT et cross en course à pied. Après avoir enlevé le titre de championne de Suisse de la spécialité, c’était le 25 juin, la Vaudruzienne s’est classée deuxième de la première manche du circuit européen Xterra, dans les Vosges en France. Elle a couvert 1,5 km de natation, 40 km de VTT et 10 km de trail en 3h35’22. Elle a concédé 1’32’’ à la vainqueur, l’Italienne Marta Menditto. En tête au moment d’entamer le parcours vélo, Loane Duvoisin n’a pas pu résister au retour de sa rivale par la suite. La veille de cette course, elle avait remporté l’épreuve qui s'est tenue sur distances courtes.

Prochain objectif pour la triathlète neuchâteloise : les championnats d’Europe de Xterra, du 12 au 14 août, à Prachatice, en Tchéquie. /mne