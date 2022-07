L'Eurogym fait le show à Neuchâtel

La cérémonie d'ouverture de l'Eurogym 2022 s'est tenue ce dimanche au stade de la Maladière à Neuchâtel. Les 3'000 participants de cette 13e édition ont défilé tour à tour avant de prendre place dans les gradins pour assister au spectacle. Une dizaine de clubs sportifs de la région et de Suisse, ainsi que 150 enfants et écoliers, ont illustré la vie avant, pendant et après la pandémie. La performance a pris fin avec l'hymne de la manifestation gymnique, « Shiny Gym Time », composé par des Neuchâtelois.