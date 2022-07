Le Parkour s’invite à l’Eurogym

Des obstacles en tous genres ont envahi samedi l’esplanade de la salle de la Riveraine à Neuchâtel à l’occasion d’une manche du Swiss Parkour Series. Récemment intégrée par la Fédération suisse de gymnastique, la discipline qui a vu le jour dans les banlieues françaises cherche à se faire connaître.

L’épreuve de samedi, en marge de l'Eurogym, était consacrée à la vitesse, c’est-à-dire avec l'objectif de terminer un parcours d’obstacles le plus vite possible. Par opposition, la discipline « freeruning » du Parkour laisse plus de place aux figures de style. La manche a été préparée en collaboration avec l’équipe Kaïko Parkour basée à Bevaix. L’un de ses membres, Yann Bélanger (19 ans), a manqué d’un rien la qualification pour la phase finale à l’occasion de sa première participation.