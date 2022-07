La fièvre de l’Eurogym gagne Neuchâtel

Gym Chézard représentante neuchâteloise

Si plusieurs sociétés de gymnastique neuchâteloises participeront à cet Eurogym, seule celle de Chézard est au rendez-vous de l’EGFL ce samedi. Gym Chézard entame son 4e Eurogym. « Ca représente surtout beaucoup de partage et de bonne humeur toute la semaine où les jeunes sont hyper contents », explique Simon Othenin-Girard moniteur au sein du club. C’est aussi l’occasion de confronter la gymnastique suisse, très axée sur les agrès, avec les styles d’autres nations européennes. « Le but c’est de montrer ce qu’on sait faire, mais c’est aussi intéresserant d’assister à des prestations plus artistiques ».