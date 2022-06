Une saison riche en émotions pour Claire Ostreicher

Tombée par hasard dans l’ovalie, elle porte aujourd’hui le maillot rouge à crois blanche. Claire Ostreicher a commencé le rugby il y a quatre ans et demi lors de ses études en Roumanie où elle a découvert ce sport grâce à des amis français. La Neuchâteloise de 26 ans a vite progressé au point cette saison d’être sélectionnée pour la première fois dans les équipes de Suisse de rugby à 7 et à 15. Licenciée au Neuchâtel-Sports Rugby Club, elle porte le maillot de l’Entente régionale des Salamanders, qui réunit des joueuses neuchâteloises, jurassiennes, bernoises et fribourgeoises. Elle vient d’ailleurs de disputer mais de perdre dimanche la finale de Ligue B qui prive sa sélection d’une promotion en Ligue A. Une défaite qui n’entache pas une saison qualifiée de pleinement réussie pour Claire Ostreicher qui évoque les émotions procurées par ses premiers pas avec la sélection nationale.