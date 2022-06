Un retour presque à la normale pour la 63e édition des 100 km de Bienne

Les 100 km de Bienne se courront à nouveau sur une seule boucle et non plus sur cinq de 20 km comme l’an dernier. L’épreuve de course à pied se déroule dans la nuit de vendredi à samedi. Le départ est prévu à 22h. Après une dernière édition spéciale en raison du coronavirus, les organisateurs ont décidé de revenir au format traditionnel. Pour le président d’organisation, cette unique boucle « fait le charme de cette épreuve ». Pour lui, le fait de « passer à travers les nombreux villages anime Bienne et ses alentours ». Seul élément conservé par rapport à l’édition spéciale coronavirus, le départ et l’arrivée se feront à nouveau à la Tissot Arena et non plus au Palais des Congrès. Martin Reber l’explique par les nombreux équipements sportifs qui entourent le site.