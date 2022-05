Doublé chaux-de-fonnier sur le « marathon » du BCN Tour

Gauthier met fin à l’hégémonie

Chez les dames, la question était de savoir si la Neuchâteloise Nathalie Geiser allait remporter une troisième course en autant d’étapes. Pas forcément friande de ce type de tracé, elle à dû s’avouer vaincue face à Romane Gauthier. La jeune Chaux-de-Fonnière a parcouru les 11,3 kilomètres en 45’46’’, 27 secondes plus rapide que la leader du général. Une performance que Romane Gauthier a mis quelques minutes à digérer une fois la course bouclée. Le podium est complété par Marion Monney. Grâce à cette première victoire sur le Tour, la coureuse de la Métropole horlogère n’est plus qu’à 1’17’’ de Nathalie Geisser au classement.