Une Neuchâteloise gagne la Trans GranCanaria

61 km 500 et 2765 mètres de dénivellation positive : c’était au menu de la Trans GrandCanaria, samedi dernier. Ce trail est très réputé. La Neuchâteloise Ariane Wilhem s’est mise en évidence en enlevant la victoire après un effort de 6 h 6'. Elle a dû braver des conditions météorologiques particulièrement éprouvantes cette année : Pluie, vent à 80 km/h, températures glaciales pendant les premières heures de course, suivies du soleil et de la chaleur sur la fin. 638 coureurs étaient au départ ; 594 sont arrivés. /comm-mne