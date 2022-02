Le BCN Tour 2022 aura lieu

Le BCN Tour est de retour dans un format habituel. C'est en tout cas l'intention de ses organisateurs. Après deux annulations successives relatives aux restrictions sanitaires, la 35e édition de la plus populaire manifestation de course à pied du canton de Neuchâtel se tiendra sur six mercredis soirs consécutifs, du mercredi 20 avril au mercredi 25 mai. Elle comprendra six étapes de 10 kilomètres. Les enfants seront aussi de la fête, indiquent mardi les organisateurs dans un communiqué : « Le BCN Tour permet de se remettre en forme ou de bien lancer sa saison sportive » se réjouit Christophe Otz, le patron de la course. « Et c’est avec une grande émotion que nous allons tous nous retrouver sous l’arche de départ le 20 avril prochain ».

Les inscriptions en ligne seront ouvertes au cours de la seconde moitié du mois de février et les six parcours seront dévoilés dans la deuxième quinzaine du mois de mars. /comm-mne