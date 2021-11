Loanne Duvoisin : une fille en or

C’est la consécration pour Loanne Duvoisin. La Neuchâteloise a décroché le titre de championne du monde élites de cross triathlon dimanche à Extremadura en Espagne. Après 1'000 mètres de natation en eaux libres, 21 kilomètres de VTT et 6 kilomètres de course à pied, elle s’est imposée en 1 h37’52’’ avec près de deux minutes d’avance sur l’Italienne Sandra Maierhofer.

« En raison de toute la pluie de ces derniers jours, le parcours de VTT était plus technique que prévu », a rapporté l’athlète neuchâteloise sur le site de Swiss Triathlon. « J’ai posé mon VTT environ dix secondes avant Sandra Maierhofer. J’ai réussi à creuser l’écart sur le parcours de course à pied ». Il faut signaler que ce titre mondial en élites est également doublé du titre dans la catégorie des moins de 23 ans. Il y a un peu plus mois, Loanne Duvoisin avait déjà été sacrée championne d’Europe dans cette catégorie espoirs.