Une importante délégation du Neuchâtel Karaté-Do a pris part à la compétition internationale, la Lion Cup, qui vient de se tenir à Luxembourg. Elle a fêté pas moins de quatre podiums : Amélie Voegelin (kumité dames élites moins 55 kg) et Pauline Bonjour (kumité dames élites moins 68 kg) ont décroché la médaille d’argent de leur catégorie respective. Florence Voegelin (kumité dames élites moins 55 kg) et Leana Pirazzi (kumité dames M18 plus 59 kg) se sont parées de bronze. /comm-mne