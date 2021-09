Un BCN Tour de nuit

Sport Plus innove. La société organisatrice du BCN-Tour propose une journée spéciale dédiée à la course à pied mercredi 29 septembre à La Chaux-de-Fonds. Celle-ci comprendra trois objectifs majeurs : premièrement, faire courir les enfants après une longue période sans compétition. Deuxièmement, offrir une course inédite dans la région avec un départ de nuit à la lampe frontale : le « BCN Tour Night Edition ». Et enfin, tester le dispositif sanitaire qui sera éventuellement déployé lors de l’édition 2022 du BCN-Tour. Cet événement se tiendra dans la zone du stade d’athlétisme de La Charrière.

Sport Plus a dû annuler les deux dernières éditions du BCN-Tour en raison de la crise sanitaire. Elles ont été remplacées par un Challenge individuel où chaque coureur se chronométrait sur des parcours définis à l’avance. Sport Plus espère revenir l'an prochain à une formule plus conventionnelle en peloton, qui a fait le succès de la plus importante course à pied populaire de la région. /comm-mne