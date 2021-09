Neuchallenge : 300 athlètes aux Ponts-de-Martel

280 sportifs sont tombés sous le charme de la vallée des Ponts-de-Martel : c’est le nombre de participants à la troisième étape du Neuchallenge, le Défi de Martel-Dernier, qui s’est achevé mercredi.

Pavel Hasler (Tramelan) s’est imposé en vélo devant le Loclois Philippe Legros et le Neuchâtelois Jérémy Huguenin. Chez les dames, succès de Carole Perrot de Prêles. En course à pied, la victoire est revenue à Antoine Grisel (Montalchez) et, côté féminin, à La Chaux-de-Fonnière Romane Gauthier.

Onze athlètes ont relevé le défi d’enchaîner les deux disciplines : le Neuchâtelois David Gadler et la Fleurisanne Mélanie Jeannerod se sont révélés les plus complets.

Après trois étapes inédites, les organisateurs proposent un ultime Défi ayant déjà figuré au calendrier du Neuchallenge. L’ascension de la côte de Chaumont au départ du golf de Pierre-à-Bot, avec une déclivité moyenne proche des 10% pour les cyclistes, constitue en effet le dernier rendez-vous proposé au programme de cette saison. Un défi qui prendra fin le 17 octobre. /mne-comm