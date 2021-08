Deux records au triathlon de La Chaux-de-Fonds

Les records sont tombés au triathlon de La Chaux-de-Fonds. Dimanche à la piscine des Mélèzes, la 4e manche du Championnat jurassien a réservé de belles performances. Chez les messieurs, le Neuchâtelois Alexis Lhérieau a pulvérisé l’ancien record de plus de 4’ en bouclant le parcours en 1h01’11’’.

L'autre moment fort de la journée concernait le relais messieurs. La « super-équipe » composée de Romain Braillard à la natation, de Jérémy Huguenin en vélo et de Julien Fleury à la course à pied a réalisé un temps de 1h00’30’’. Les trois hommes sont arrivés avec plus de 5’ d’avance sur le temps initial. Seul petit bémol : ils n’ont pas atteint leur deuxième objectif, soit passer sous la barre de l’heure. Jérémy Huguenin s’estimait tout de même satisfait de son expérience.