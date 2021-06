L’Eurogym se prépare à Neuchâtel

Programme chargé



Les gymnastes n'auront pas l’occasion de flâner sur les plages de la région. L’organisation prévoit des workshops d’activités physiques le matin et des représentations publiques l’après-midi et le soir. Ces démonstrations se dérouleront sur trois scènes en Ville de Neuchâtel : sur l’Esplanade de la Maladière, à la place du Port et au Quai Ostervald.





Entre vitrine et traditions

Le budget destiné à l’organisation de l’Eurogym s’approche des deux millions de francs. Une somme importante mais qui pourrait permettre à la gymnastique et à la région de se mettre en valeur, selon le comité d’organisation. Un événement qui s’ancre également dans la tradition helvétique de la discipline. Les précisions de Jérôme Hübscher, chef de la division du sport de masse au sein de la Fédération Suisse de Gymnastique.