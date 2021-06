A la barre pour la bonne cause

Lever l’ancre pour lever des fonds. C’est l’objectif de Chloé et Loïc Huguenin, deux jeunes mousses bevaisans, frère et sœur, âgés respectivement de 15 et 13 ans. Leur projet : naviguer pendant 24 heures sur le lac de Neuchâtel sans poser pied à terre. Cette aventure a pour but de financer des activités destinées aux enfants défavorisés en Suisse. Les fonds récoltés seront versés à l’Association Neptune et à la Fondation Theodora. La première organise des camps de voile pour la jeunesse et la seconde fait sourire les enfants dans les hôpitaux depuis près de 30 ans.