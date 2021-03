Une régate virtuelle sur la Thielle

Ramer sur les eaux d’Amsterdam depuis la Thielle, c’est faisable. Les deux athlètes de la Team Aviron Neuchâtel, Sahana Betschen et Reinout Houttuin ont effectué en rameur mixte les 4'000 mètres de la course virtuelle, intitulée « Head of the River » dimanche après-midi. Cette célèbre compétition d’aviron, normalement disputée sur l’Amstel d’Amsterdam n’a pas pu se tenir cette année en raison de la situation sanitaire. Les organisateurs ont donc trouvé une alternative : une régate virtuelle à effectuer sur les eaux nationales respectives des participants entre le 20 mars et le 4 avril. Les temps sont chronométrés et récoltés via les cordonnées GPS des rameurs.

Engagée pour la première fois dans cette compétition, Sahana Betschen a vécu une expérience enrichissante: