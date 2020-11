Participation en hausse au Neuchallenge

Le record de participation a été battu au terme des trois étapes du Neuchallenge 2020. 786 sportifs et sportives ont pris part à au moins une des étapes inscrites au programme, que ce soit, en vélo, ski-roues ou à pied. 1'944 départs ont été comptabilisés au total.

Le Défi de La Brévine a connu la meilleure affluence avec 588 personnes. Il s’inscrit de plus en plus comme un passage obligé du Neuchallenge. Les deux autres étapes se sont tenues au Mont-d’Amin et à La Petite Joux : il s’agissait là d’une première.

Un classement général a été établi sur l’ensemble des trois étapes : il a été gagné par Pierre Wyss en vélo, Jonathan Raya à pied et Yann Engel en ski-roues.

Chez les dames, Crystel Matthey s’est montrée la plus rapide en vélo, Nathalie Geiser a dominé la course à pied et Solène Faivre a gagné en ski-roues.

Le principe du Neuchallenge consiste à timbrer sa carte de participation au départ de l’étape et d’en faire de même à l’arrivée. Le temps de course est automatiquement enregistré et les classements établis sur le site de la course. /mne-comm