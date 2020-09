Julien Lyon et Simone Troxler s’adjugent Cressier-Chaumont

Cressier-Chaumont brave le froid et couronne deux champions. La 46e édition de la course à pied s’est déroulée samedi. Chez les hommes c’est Julien Lyon qui s'est imposé au terme de cette « classique ». Le Genevois a bouclé les 13 km et les 744 mètres de dénivelé en 54’56’’. Du côté des dames, c’est la marraine de la compétition, Simone Troxler, qui a été la plus rapide. La Vaudoise a passé la ligne d’arrivée avec un chrono d’1h06’40’’.

La manifestation s’est déroulée sous un ciel menaçant et par une température plus que fraîche. Les athlètes ont donc dû s’adapter à ces conditions particulières comme l’explique la lauréate du jour, Simone Troxler :