Deux nageurs du Red Fish dans les cadres nationaux 

Un nageur et une nageuse du Red Fish Neuchâtel ont été sélectionnés au sein des cadres nationaux espoirs 2020 - 2021 par Swiss Aquatics (la Fédération suisse de natation). Il s’agit de Manon Richard et Ilan Gagnebin. Tous deux participeront au stage d’entraînement qui réunira dès samedi prochain les meilleurs jeunes athlètes du pays à Tenero, au Tessin. Agé de 16 ans, Ilan Gagnebin est un spécialiste du papillon. Il s’était déjà qualifié pour le 200 mètres papillon des championnats d’Europe juniors qui devaient avoir lieu cet été à Aberdeen, en Ecosse, et annulés en raison de la crise sanitaire.

Manon Richard, elle, n’a encore que treize ans. Nageuse polyvalente, elle est aussi devenue cette année championne de Suisse de triathlon de sa catégorie d’âge. /comm-mne