Pluie de records au Neuchallenge

La deuxième étape du Neuchallenge 2020, entre Chézard-St-Martin (797m) et le col de La Vue des Alpes (1282m), s’est achevée mercredi dernier. Le même parcours avait déjà été retenu en 2017. Par rapport à l’édition précédente, tous les temps de référence ont été abaissés, sauf celui du vélo masculin, toujours détenu par le Jurassien Laurent Beuret en 23’48’’.

Pour la première fois de son histoire, Neuchallenge a accueilli un sélectionné olympique en la personne du skieur de fond valaisan Candide Pralong qui a participé aux épreuves nordiques des JO 2018 de PyeongChang. Candide Pralong a fait honneur à son statut : il a pulvérisé l'ancien record de la montée en ski-roues de plus de 10 minutes, en avalant les 8,8 kilomètres et les 485m de dénivelé à la moyenne horaire décoiffante de 18,5km/h. Une performance qui lui aurait permis de figurer ni plus ni moins au 22 ème rang du classement vélo !

Après les parcours roulants de La Brévine et exigeants du Mont d'Amin, la troisième étape du Neuchallenge 2020 propose un tracé inédit et très court entre les Ponts-de-Martel (1'004m) et la Pinte de la Petite-Joux (1'239m). Soit d’une longueur de 2,7 kilomètres avec 8,8% de pente moyenne pour un dénivelé de 235 mètres. /comm-mne

Tous les résultats sur le site de Neuchallenge.ch