La Vendangeuse prend ses marques

Il y aura du monde dans les vignes du Littoral. La deuxième édition de la Vendangeuse se tient samedi à Auvernier. Cette course à pied se disputera sur 10 kilomètres entre Auvernier et Colombier. Cependant, la particularité de la Vendangeuse réside dans son parcours. En effet, ce dernier fait passer les coureurs à travers les vignobles du Littoral neuchâtelois. Benoît de Montmollin membre du comité d’organisation de la Vendangeuse nous explique d’où est venue l’idée de mettre sur pied cette course.